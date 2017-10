Ein Trostwort für alle, die heute keinen Gottesdienst besuchen konnten.

„Meine Bibel ist meine Kirche und Versammlung. Ihre Türen stehen Tag und Nacht offen, und mein Hoherpriester heißt mich stets willkommen, wenn ich eintrete. Hier kann ich nahen mit Bekenntnis und Bitte und hier opfere ich Dank, und rühme Gott mit Lobliedern und Psalmen; hier habe ich ein weites Feld voll Verheißungen, und dazu eine große und hehre Versammlung von Gläubigen, deren die Welt nicht wert ist: Propheten und Apostel, Märtyrer und Bekenner. Kurz, alles was ich wünschen kann, finde ich da.“

Charlotte Elliot, eine reichbegabte Frau, Verfasserin einiger herrlicher Glaubenslieder in englischer Sprache, war ihr ganzes Leben lang leidend. Als ihr Zustand es ihr nicht länger erlaubte, den öffentlichen Gottesdiensten beizuwohnen, was sie sonst so gern tat, sagte sie das.

