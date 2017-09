Unsere Welt, ob wir nun die Sterne, die Atome oder das Leben anschauen, ist viel großartiger als alles, was wir Menschen je gemacht oder auch nur erdacht haben. Sie ist so planvoll und weise aufgebaut, daß ein großer, denkender Geist, Gott, dahinterstehen muß. Als einzige andere Möglichkeit wird die Entstehung der Welt durch den Zufall genannt. Aber es wird immer schwieriger, diese Theorie aufrechtzuerhalten, weil dabei viele Fragen ungelöst bleiben. So haben Mathematiker schon darauf hingewiesen, daß die Zufallstheorie aufgrund der Wahrscheinlichkeitsrechnung mathematisch nicht beweisbar ist. Außerdem beginnt die Evolutionstheorie nicht mit dem Nichts, sondern setzt bereits vorhandene Materie voraus, für deren Existenz keine letzte Ursache angegeben werden kann. Auf die große Frage, die Menschen durch Jahrtausende hin gestellt haben, auf die Frage nach dem Woher aller Dinge, nach dem Woher des Lebens und des Menschen gibt es nur eine überzeugende Antwort:

„Im Anfang schuf Gott!“ (1. Mose 1,1)

R. Ebertshäuser

