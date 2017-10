TagderdeutschenEinheit. Wir Christen sind für immer und ewig mit Gott vereint. Nichts kann uns trennen.

Niemand kann uns scheiden

In den ersten acht Kapiteln des Römerbriefes entfaltet Paulus das Evangelium Gottes. Er zeigt, dass uns von unseren Sünden und von der Sünde gerechtfertigt hat. Am Ende seiner Ausführungen wirft er die Frage auf, ob wir Christen verdammt oder von Gott geschieden werden können. Beides wird verneint. Die Gerechtigkeit und Liebe Gottes bürgen dafür.

Niemand kann uns von der Liebe Christi scheiden. „Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgend ein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn“ (Rö 8,38-39).

Eine beeindruckende Aufzählung, was uns nicht scheiden kann:

Tod und Leben

Engel und Fürstentümer

Gegenwärtiges und Zukünftiges

Gewalten

Höhe noch Tiefe

Irgendein Geschöpf

Das ist völlig umfassend. Es kann uns nichts scheiden, was sich in unserem Leben und Sterben ereignen kann; nichts, was die unsichtbare Engelwelt in den himmlischen Örtern betrifft; nichts in der Zeit; keine Macht dieser Erde; nichts „im Raum“; kein irdisches Geschöpf. Wir bleiben ewig mit der Liebe Gottes verbunden. Garantiert!

Quelle unbekannt