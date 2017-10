Der Hashtag #metoo wurde schon über eine Million Mal von Frauen in den Sozialen Medien gesetzt.

„Ein bisschen erinnert es an den Butterfly-Effekt. Die Theorie besagt, ein Schmetterling schlägt mit dem Flügel und kann am anderen Ende der Welt einen Orkan auslösen. Der Flügelschlag in diesem Vergleich: zwei unscheinbare, kurze Worte – „Ich auch“. Im Internet, bei Twitter, Facebook und Instagram mit einem Hashtag versehen als Me Too gepostet, wuchsen sie am vergangenen Wochenende zu einem mächtigen Sturm an, der sich weiter ausbreitet. In dessen Auge steht noch immer Hollywood-Produzent Harvey Weinstein.