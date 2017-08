Die Bibel ist nicht antik, auch nicht modern, sie ist ewig.“ Martin Luther Bibel ist ein Buch der Rekorde.

Das heißeste Feuer, das in biblischen Zeiten brannte, ließ der König Nebukadnezar einheizen.

Es war siebenmal heißer als ein normales Feuer und für die 3 Freunde Daniels bestimmt.

Das Feuer war so heiß, dass die Soldaten, die die drei Gefangenen hineinwarfen, vor Hitze umkamen. (Daniel 3, 19-23)

Das fleißigste Tier wird uns im Buch der Sprüche vorgestellt.

Es ist die Ameise.

Sie kennt keine Vierzigstundenwoche und keinen freien Samstag.

Sie arbeitet täglich bis zu 16 Stunden.

(Sprüche 6,6 und 30,25)

Das kleinste Samenkorn ist der Senfkornsamen.

Er wird nur ca. 1mm groß.

Aus diesem winzigen Samen aber wächst eine einjährige Pflanze, die bis zu 3 m hoch werden kann. (Matthäus 17,20 und Markus 4, 31-32)

Der größte Mann – der Körpergröße nach – war zweifellos Goliath. Er war fast drei Meter groß.

Goliath stammte aus Gat, war ein Philister und rief die Israeliten während einer Schlacht zum Zweikampf auf.

Sein Helm, Brustpanzer und Beinschienen waren aus Bronze. Der Brustpanzer allein wog über einen Zentner, und die eiserne Spitze seines Spießes hatte ein Gewicht von fast vierzehn Pfund.

David, der Hirtenjunge, besiegte diesen Riesen mit der Steinschleuder. (1. Samuel 17, 4-7)

Das größte Wunder war die Auferweckung des Lazarus von den Toten.

Lazarus, ein Freund Jesu, war schon seit vier Tagen tot.

Er war nach jüdischer Sitte einbalsamiert, mit Binden umwickelt und in ein Felsengrab gelegt worden. Martha, die Schwester des Lazarus, warnte Jesus, dass der Tote „schon rieche“.

Jesus rief ihn jedoch mit den Worten: „Lazarus, komm heraus!“ ins Leben zurück.

(Johannes 11, 1-44)

Die längste Krankheit über die uns die Bibel berichtet, dauerte 38 Jahre.

Der Mann, der so lange krank war, lag am Teich Bethesda. Das Wasser wurde von Zeit zu Zeit von einem Engel Gottes in Bewegung gebracht.

Wer dann als erster ins Wasser stieg, wurde gesund, egal welche Krankheit er hatte.

Dieser Mann hatte niemanden, der ihm helfen konnte, ins Wasser zu steigen.

„Und wenn ich es allein versuche, ist immer schon jemand vor mir da“, sagte er zu Jesus.

Doch Er kannte sein Problem, sah ihn an und sagte: „Steh auf, nimm deine Matte und geh!“

Im selben Augenblick war der Mann gesund.

(Johannes 5, 1-15)

Den größten Haarschopf hatte Absalom, ein Sohn Davids. Von Zeit zu Zeit ließ er sich das Haar schneiden, weil es ihm zu schwer wurde, und die abgeschnittenen Haare wogen jedes Mal mehr als zwei Kilo. ( 2. Samuel 14,26)

Entnommen aus der Zeitschrift „Aktuell“

vom Bibecenter Breckerfeld

Jahrgang 2003