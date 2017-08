Hat Gott „Caspar“ und seinen spotteten Fans am Chiemsee-Summer den Mittelfinger gezeigt?

Schon mal was von höherer Gewalt gehört meine liebe Vollkaskogesellschaft? Lieber Hirn als eine App. Also die Spur der Verwüstung wurde eher durch Müll verursacht als durch das Wetter. Und was um diese Festivals mittlerweile für ein Affentheater gemacht wird, ist unglaublich. Sogar die Polizei kümmert sich um irgendwelche Veranstaltungsabsagen. Dass jemand nach einem Gewitter psychologische Betreuung braucht sind die Auswüchse unserer Gesellschaft. Was hätten da unserer Eltern und Großeltern gebraucht, wenn sie die Nacht im Luftschutzkeller verbracht haben? Aber die waren froh, wenn sie am nächsten Tag was zu essen hatten. Scheinbar hat der Herr des Wetters was gegen den Mittelfinger-Hoch-Sänger. Bevor er auf die Bühne kam, flogen die Fetzen. Wir sind auch weg und haben für die verängstigten Panik-Kids gebetet. So schnell kanns vorbei sein.

+ Die zerfetzten Seitenwände eines Zeltes sind auf dem Gelände des Chiemsee-Summer-Festivals im bayerischen Übersee zu sehen, das nach einem Unwetter abgebrochen wurde. © dpa

Teilen mit: Facebook

Twitter

Google

Pocket

WhatsApp



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …