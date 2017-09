Kein Tag ohne Trump Artikel. Er soll schon über 1000 x gelogen haben. Da liegt der Trump ja voll auf Linie der Deutschen Lügenpresse.

Machen die Medien es ihm nach oder vor? Tagelang wurde Trumps Frau verunglimpft, weil sie angeblich mit zu hohen Schuhen im Katastrophengebiet war. Tatsächlich war sie mit diese Schuhen aber nur ins Flugzeug gestiegen, wo sie sich umgezogen hat. Vor Ort trug sie durchaus angemessene Kleidung. Und den Medien war das bekannt, denn einige Blätter hatten keine Hemmungen, die Frau am Ende der Schimpfartikel im Outfit vor Ort abzubilden. Eigentlich überrascht diese Entwicklung ja nicht wirklich. Ein Volk bekommt immer das Führungspersonal, das es verdient (gewählt) hat.

Was mich beunruhigt ist die Tatsache, dass wir in der Bundesrepublik nach und nach dieselben Verhältnisse bekommen. Die Gesellschaft verfault so langsam.

Siehe die Entwicklungen in der Autoindustrie, bei den Banken etc..

Wir Menschen haben ein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit, was schon damit anfängt, dass Aussagen und Berichte geschönt, übertrieben, dramatisiert oder bewusst negativ, kurzum „subjektiv“, geschildert werden. Völlig klar, dass Behörden jede Menge von Bescheinigungen verlangen. Paulus hat schon vor 2000 Jahren völlig zurecht festgestellt, „alle Menschen

sind Lügner“. Und ein altes Sprichwort sagt: „Lug und Trug sind der Welt Acker und Pflug.“ Und auf modern: „Übst immer Treu und Redlichkeit, bringst

du’s im Leben niemals weit.“

„Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner; wie geschrieben steht“. (Psalm 51,6)

Römer 3, Vers 4 J.B.

Teilen mit: Facebook

Twitter

Google

Pocket

WhatsApp



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …