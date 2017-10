Anita Pallenberg hatte drei Kinder mit Keith Richards und eine Affaire mit Mick Jagger. Sie war die Rock ’n’ Roll-Muse einer ganzen Generation. Im Juni ist sie mit 73 Jahren gestorben.

Mit Richards bekam sie drei Kinder: Marlon Richards, der am 10. August 1969 zur Welt kam. Dandelion Richards, geboren am 17. April 1972 und den Sohn Tara Jo Jo Gunne Richards am 26. März 1976. Er starb am 6. Juni des selben Jahres an plötzlichem Kindstod. Die Frau der Rolling Stones ist tot. (Bild.de)

