Burkaverbot? Ja, auf jeden Fall.

Islam bedeutet Unterwerfung, das Tragen einer Burka ist gelebte, praktizierte Unterwerfung. Diese beiden Begriffe zeigen deutlich: Der Islam gehört nicht zum Menschenbild der Gleichberechtigung – also ist das Verbot von gelebter Unterwerfung mit dem Tragen einer Burka zu verbieten. Die Muslime beanspruchen hier die Religionsfreiheit. Gleichzeitig verbieten sie die Religionsfreiheit und bestrafen jede Konvertierung mit dem Tod, täglich nach zu prüfen in muslimischen Ländern. Wenn es nach den Vorstellungen der Muslime gehen würde – ist es nur eine Frage der Zeit, diese drakonische Strafe auch hier an zu wenden. Dies wird bereits mehrfach in Europa gemacht unter dem Deckmantel der Ehrenmorde. Burka ist ein Zeichen des fortschreitenden Islamisierung Europas. Es ist falsch es als ein Symbol der Religionsfreiheit zu rechtfertigen. Die Bevölkerung empfindet es als Angriff auf europäische Traditionen, unsere Freiheit und andere Werte!

Der Unterschie zwischen islamischen und christlichen Kopftüchern:

Das Kopftuch einer Ordensschwester steht symbolisch für die nie versiegende Liebe eines liebenden, vergebenden Gottes, der auch (und besonders) Sünder zu sich einlädt. Das lernt man an jedem (Sonn)Tag in der Landeskirche. Für diese Menschen wurde ja Jesus ans Kreuz genagelt, darauf fusst ja unsere Religion.

Das Kopftuch resp. die Burka der Muslime steht als Symbol eines strafenden, die Menschen teilenden Gottes, der für Sünder, Ungläubige und andersweitig „Minderwertige“ nichts weniger als die Vernichtung vorsieht und für seine Handlanger (aka „Märtyrer“) mit lächerlich irdischen Gelüsten zu belohnen gedenkt.

