Der Mann, der am Sonntag in Marseille zwei Frauen mit einem Messer umgebracht hat, war polizeibekannt und trat unter sieben Identitäten auf.

Frankreich wird seit gut zweieinhalb Jahren von einer beispiellosen islamistischen Terrorserie erschüttert. 239 Menschen wurden seit Anfang 2015 ermordet, dabei ist die Attacke vom Sonntag nicht mitgerechnet.

Das sind Laura (l.) und Mauranne. Beide sind Cousinen und haben sich gestern getroffen, um Maurannes Geburtstag in Marseille zu feiern. Sie haben gestern noch gelebt, bevor sie am Bahnhof von einem islamischen Terroristen erstochen wurden. Nicht mal einen Tag später ist ihr Schicksal schon wieder aus den Schlagzeilen verschwunden, auch weil in Las Vegas ebenfalls ein Monster über 50 feiernde Menschen ermordete. Wir sollten wenigstens einen kurzen Moment innehalten und an die beiden Frauen, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatten, denken. Markus Hibbeler Gott, der gnädige, möge ihre Familien trösten.



