Im TV-Duell wurden Frau Merkel und Herr Schulz mit einer peinlichen Frage konfrontiert:“Waren Sie heute in der Kirche?“

Beim Schlagabtausch von Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Herausforderer Martin Schulz wollte Moderatorin Sandra Maischberger wissen, ob die beiden Politiker am Sonntag in der Kirche waren. Sowohl Schulz als auch Merkel gaben sich als brave Christen, waren jedoch in keiner Kirche. Warum auch. Beide redeten wie Menschen, die auf himmlische Weisheit nicht zurückgreifen, sondern lieber auf ihre politischen Unverstand vertrauen. Ohne Gott wird die Welt nicht menschlicher. Und oberflächliche bis wurstige» Formulierungen wie «Wird alles nicht so schlimm!» oder «Wir schaffen das schon!» reichten keinesfalls aus, die kommenden und bestehenden Krisen zu bewältigen. Was treibt diese Kanditaten der Macht? Sie haben Gott weitgehend aus ihrem Leben verdrängt und suchen die Lösung in ihren leeren Worthülen und Ankündigungn Aber sie müssen zugeben, dass das nicht gelingt. Wie sollte es denn auch, wenn ihre Politik die Zerstörung der Ehen und Familien, den Gender-Wahnsinn, die »sexuelle Vielfalt«, die Missachtung des Lebensschutzes sowie die Manipulation der Natur des Menschen fördern. Diese heutige Show hätte man sich getrost schenken können ! Es hat mich nur darin bestärkt, dass ich beide Kandidaten für absolut unwählbar halte ! Bleibe bei Jesus.

Teilen mit: Facebook

Twitter

Google

Pocket

WhatsApp



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …