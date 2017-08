Islam und Terror ein Synonym?

Die Ursache dieses Terrors ist der radikale Islam, es ist alles festgelegt im Koran. Die praktische Umsetzung von Terror haben die Palästinenser im letzten Jahrhundert mit dem Mordanschlag gegen vollkommen unschuldige Menschen – dem Terroranschlag gegen die Swissair Maschine mit dem Absturz in Würenlos- begonnen. Jede Terroranschlagsvariante wurde zuerst in Israel durchgeführt: Bombenterror in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Restaurants, bei Familienfeiern, gegen Zivilisten, Autoanschläge. Und die Welt hat zugeschaut, suhlte sich im Wohlfühlmodus, pflegte das Harmoniebedürfnis und züchtete so die Ausbreitung des Terrors. Durch passives Verhalten, durch leere Worte, durch Toleranz gegen der Intoleranz, durch dümmliche Sprüche („der Islam gehört zu Deutschland“ usw.). So gelang es den Palästinensern ihre Gewalt in den Westen zu exportieren – Weltweit. München, London, Madrid, New York, Paris, Barcelona, Ansbach, Würzburg, usw. überall. Dagegen gab es von den Muslimen weltweit keinerlei Proteste. Ausser Worthülsen (fühlen mit den Opfern bla,bla)- nichts.

Jetzt nach Barcelona, Turku und Russland werden uns wieder die üblichen Politiker-Sprüche präsentiert:

Das hat nichts mit dem Islam zu tun.

Das hat nichts mit den Flüchtlingen zu tun.

Das hat nichts mit der Ausländerpolitik der Bundesrepublik zu tun.

Das hat nichts mit den offenen Grenzen zu tun.

Das hat nichts mit Frau Merkel zu tun.

Das hat nichts mit der EU zu tun.

Das hat mit der Politik des Westens gegenüber der Zweiten, Dritten oder gar Vierten Welt zu tun.

Das hat mit Alltagsrassismus zu tun (außer dem der Einwanderer).

Das hat mit der Schere zwischen Arm und Reich zu tun.

Das hat mit der fehlenden Willkommenskultur zu tun. Die typisch „politisches Kondolenzschreiben“ und regierungsamtlichen Statements, in denen immer von Herausforderung, Menschenwürde, Zusammenhalt der Gesellschaft und Solidarität die Rede ist, langweilen nur noch. Islam und Terrorismus

