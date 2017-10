Sexuelle Übergriffe berühmter Männer:

Die Skandal-Akte Woody Allen.

Die Skandal-Akte Bill Cosby.

Die Skandal-Akte Roman Polanski. usw.

Die Skandal-Akte Charlie Chaplin kenn kaum jemand: „Auch der lustige Charlie Chaplin (1889-1977, „Der große Diktator“) sorgte bereits Anfang der 1920er Jahre für einen Sex-Skandal. Am Filmset von „The Kid“ lernte er die damals zwölfjährige Lillita MacMurray kennen. Dem jungen Mädchen war Chaplin erlegen, sodass er sie für seinen Film „Goldrausch“ als Hauptdarstellerin engagierte. Zum Eklat sei es dann während der Dreharbeiten gekommen.

Chaplin soll mit der dann 15-jährigen Lillita Sex in der Sauna gehabt und sie dabei geschwängert haben. Aus Angst, er könne für den Sex mit einer Minderjährigen belangt werden, heiratete Chaplin das Mädchen. Doch die Ehe muss für das Mädchen die Hölle gewesen sein. 1927 reichte sie die Scheidung ein. In der Scheidungsklage hieß es, Chaplin habe seine junge Frau grausam und unmenschlich behandelt.“ (AZ)

„Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat sie auch Gott dahingegeben in ihrer Herzen Gelüste, in Unreinigkeit zu schänden ihre eigenen Leiber an sich selbst, sie, die Gottes Wahrheit verwandelt haben in Lüge und haben geehrt und gedient dem Geschöpf statt dem Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in schändliche Lüste; denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Umgang in den unnatürlichen; desgleichen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Umgang mit dem Weibe und sind aneinander entbrannt in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein mußte, an sich selbst empfangen. Und gleichwie sie es für nichts geachtet haben, daß sie Gott erkannten, hat sie auch Gott dahingegeben in verworfenen Sinn, zu tun, was nicht taugt, voll alles Unrechten, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neides, Mordes, Haders, List, Tücke; Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hoffärtig, ruhmredig, auf Böses sinnend, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, daß, die solches tun, nach Gottes Recht des Todes würdig sind; aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun.” RÖMER 1:22-32

„Wisset ihr nicht, daß die Ungerechten WERDEN das Reich Gottes NICHT ererben? LASSET EUCH NICHT IRREFÜHREN! Weder die Unzüchtigen noch die Götzendiener noch die Ehebrecher noch die Weichlinge noch die Knabenschänder noch die Diebe noch die Geizigen noch die Trunkenbolde noch die Lästerer noch die Räuber werden das Reich Gottes ererben” ( 1. KORINTHER 6:9-10 ).

