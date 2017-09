Überzeugter Atheist wird durch das Übersetzen der Bibel gläubig.

Nach seinem Studienende macht er eine Lehrerausbildung. Doch seine weiteren Studienpläne werden durchkreuzt, weil ihm das nötige Geld fehlt. Also sucht Elvis nach Möglichkeiten, um seine Fähigkeiten zu nutzen und seinem Umfeld zu dienen. Er bietet sogar dem Pastor der Dorfgemeinde an, Alphabetisierungsunterricht zu geben, denn viele Leute in der Gemeinde können weder lesen noch schreiben. Stattdessen ermutigt ihn der Pastor, einen Übersetzungskurs zu besuchen. Christen, die Erfahrung im Übersetzen haben, bieten ihn an, um die Bibel in Gbeya, Elvis‘ Muttersprache, zu übersetzen. «Zu der Zeit ahnte ich noch nicht, dass dies Gottes Plan für mich war…»