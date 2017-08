Debora erzählt in „Focus.de“: „Ich hatte in der Ehe zum ersten Mal Sex – das Warten hat sich gelohnt“

Ich habe mich sehr über diesen Artikel gefreut. Auch wenn es viele geben wird, denen diese Meinung /Anschauung nicht schmeckt. Sex wird völlig überbewertet von jungen Menschen, die damit völlig unverantwortlich umgehen. Es gibt so viele Leute, die inzwischen beziehungsunfähig sind. Sex bekommt in der Ehe viel mehr Tiefgang durch das Vertrauen. „Sex ist für viele ein Hobby geworden

Immer merkwürdiger erschien mir nun, wie Leute ihre sexuellen Erfahrungen vor sich hertrugen wie Trophäen. „Ich glaube an die große Liebe“, sagte ich. Manchmal führte ich zur Verdeutlichung einen Vergleich an: „Wenn ich in den Laden gehe, nehme ich ja schließlich auch nicht den Tester, der vorne im Regal steht und den einige schon in den Händen hatten. Ganz bewusst greife ich nach hinten. Nehme das Originalverpackte. Genauso wünsche ich mir eines Tages auch meinen Mann“, sagte ich. Und dass ich genauso auch für ihn sein wolle.

Das Kauf-Beispiel finde ich auch deswegen so passend, weil es einiges über unsere Gesellschaft aussagt. Selbstoptimierung ist ein wichtiges Thema. Jeder will immer das Größte, das Beste, will den anderen überholen. Natürlich, ein Stück weit steckt dieser Drang wohl in der Natur des Menschen; aber das ist keine Entschuldigung dafür, ihm freien Lauf zu lassen. Gerade in der Liebe wird das Streben nach dem Maximum für viele zum Problem, finde ich. Ein enormer Druck baut sich auf. Ständiges Vergleichen mit anderen macht unzufrieden, lässt einen rastlos und nicht selten enttäuscht zurück.

Mir scheint manchmal, Sex ist für viele ein Hobby geworden. Ein Ausprobieren von Techniken und ständiges Abwägen: „Wo stehe ich? Wie gut bin ich schon?“ Wenn wir dann vom Erfahrungen-Sammeln sprechen, machen wir uns nicht klar, was das für Konsequenzen hat. Wir leben nach dem Lustprinzip. Das klingt zunächst nicht schlimm. Was soll denn schließlich schlecht sein an der Lust? Wer aber weiterdenkt, der wird mir zustimmen, wenn ich frage: Wie soll jemand, der viele Jahre lang so gelebt hat, später ein treuliebender Ehemann oder eine treue Ehefrau sein?

Tief im Inneren wusste ich: Das Warten wird sich lohnen

Zugegeben, manchmal war es schwer, standhaft zu bleiben. Es gab Jungs, die mit mir geflirtet haben und es gab welche, die fing ich an, so richtig zu mögen. Mit einem, Typ gutaussehender Macho mit wechselnden Partnerinnen, kam es zu Grundsatzdiskussionen. Er wollte mich von seinem Lifestyle überzeugen, mir weismachen, was mir alles entging. Ich erklärte ihm andersrum, was ich glaubte, was ihm fehlte, und eines Tages immer mehr fehlen würde. „Du bist ein Suchender und dieses Suchen wird dich zunehmend rastloser machen“, sagte ich. Nicht ohne tief drinnen immer mal wieder zu zweifeln allerdings: Was, wenn er recht hatte und mir wirklich etwas entging?

Es war auch mein Ehrgeiz, der mir geholfen hat, diese Sache durchzuziehen, denke ich mir. Nehmen wir die Musik, auch so ein Bereich, in dem ich konsequent meine Ziele verfolgt habe. Zwischen 15 und 25 hab ich professionell Schlagzeug in Bands gespielt. Als Drummerin wurde ich gerade von Männern respektiert – bis hin zum beinahe schüchternen Zu-mir-Aufschauen. Man könnte sagen, dieser Umstand hat auch dafür gesorgt, dass Flirtpartner auf Abstand blieben. Letztlich aber war der wichtigste Grund für mein Durchhalten, dass ich tief drinnen wusste: Das Warten wird sich lohnen.“ http://www.focus.de/familie/experten/es-fiel-ihr-nicht-leicht-enthaltsam-zu-bleiben-debora-erzaehlt-ich-hatten-in-der-ehe-zum-ersten-mal-sex-das-warten-hat-sich-gelohnt_id_7425433.html



