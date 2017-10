Roman Polanski, Bill Cosby und jetzt Harvey Weinstein. Das scheint nur die Spitze des Eisberges zu sein. Die Erotik der Brieftasche lässt grüßen. Das alles ist normal in Politik, Wirtschaft, Sport, Musik.

„Das Schweigen der Stars“…könnte man bald verfilmen…Wird man auch verfilmen. Die machen aus ihren perversen Taten und Gedanken viel Geld und wir schauen es an. Wenn die asoziale Dekadenz sich Bahn bricht…kommen solche Weinsteins, Cosbys und Polanskis, etc. dabei heraus. Schuldig sind die, welche diese Dekadenz anhimmeln. Oh, wir haben alle nichts davon gewusst, und es immer verlegen weg gelacht.

Auch der große blutrünstige Tarantino fängt jetzt an zu Reden und erinnert sich plötzlich. Weinstein hat jetzt mit Hilfe seiner Helfershelfer wie einst Polanski die USA Richtung Europa verlassen. Hollywood – welch eine verlogene Milliardärsbande.

„Tarantino: „Ich habe genug gewusst, um mehr zu tun, als ich getan habe. Es war mehr als ein normales Gerücht. Es war kein Hörensagen. Ich wusste, dass er einige dieser Dinge getan hat.“ So war er mit der Schauspielerin Mira Sorvino liiert, die von Belästigungen berichtete und hatte von Rose McGowan auch gehört, dass sie ein Schweigegeld bekam.

Der 54-Jährige bereut, nicht eingegriffen zu haben. „Ich wünschte, ich hätte die Verantwortung für das übernommen, was ich gehört hatte. Wenn ich damals das getan hätte, was richtig gewesen wäre, hätte ich nicht mehr mit ihm zusammengearbeitet.“ Weinstein hat Tarantino in den 90ern groß gemacht, seine Filme wurden fast alle von ihm produziert.

Jetzt appelliert Quentin Tarantino auch an die anderen Männer in Hollywood, die von den Vorkommnissen wussten: „Gebt nicht nur Statements ab. Gebt zu, dass etwas sehr falsch lief. Schwört, dass wir unsere Schwestern künftig besser behandeln.“ (Stern.de)

Wieder kennt das die Bibel schon lange. Die abgrundetiefe Verdorbenheit und Abscheulichkeit Hollywoods beschreibt der Apostel Paulus im Römerbrief deutlich : „Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar; denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen – das ist seine ewige Kraft und Gottheit – wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Die sich für Weise hielten, sind zu Narren gewordenund haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber selbst entehren. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften; denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen; desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Männer mit Männern Schande über sich gebracht und den Lohn für ihre Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist, voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht; Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass nach Gottes Recht den Tod verdienen, die solches tun; aber sie tun es nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun.

