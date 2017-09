Weltweites Geldvermögen (besonders der Reichen) auf Rekordhoch. Der Boom an den Börsen hat die Reichen rund um den Globus 2016 noch reicher gemacht.

“ Nach Berechnungen des Versicherungskonzerns Allianz kletterte das weltweite Brutto-Geldvermögen der privaten Haushalte binnen Jahresfrist um 7,1 Prozent auf den Rekordwert von 169,2 Billionen Euro. Berücksichtigt werden dabei Bankeinlagen, Wertpapiere sowie Versicherungen und Pensionsfonds, nicht jedoch Immobilien. Knapp 70 Prozent des Zuwachses resultierte der Allianz zufolge aus Wertveränderungen bei Aktien- und Anleihenbeständen. Netto, also abzüglich von Schulden, stiegen die Geldvermögen rund um den Globus um 7,6 Prozent auf 128,5 Billionen Euro – ebenfalls ein Rekordhoch.“ Bild.de

Wie viele Dinge es doch gibt, die ich nicht brauche!

Sokrates (469-399 v. Chr.), griechischer Philosoph

Einzig um zu Besitz zu kommen, bringt sich der Mensch durch Arbeit ins Grab

Oscar Wilde (1854-1900) irischer Schriftsteller

Das Geld hat noch keinen reich gemacht

Seneca (4 v.Chr.-65.n.Chr.), römischer Philosoph und Dichter

Der materielle Fortschritt befriedigt keines der Bedürfnisse, die der Mensch wirklich hat.

Winston Churchill (1874-1965), britischer Staatsmann, zwei mal Premierminister

Ich habe mir dieses Leben als Prominente nicht ausgesucht. Gott hat mir Talent gegeben, und darum will ich ihm die Ehre geben. Die ganzen Fragen nach Besitz sind nicht wichtig, wenn man geistlich reich ist. Ruhm und Geld kommen und gehen, aber die Familie und der Glaube bleiben für immer.

Jenni Finch, Softball-Goldmedaillen-Gewinnerin bei den Olympischen Spielen in Athen

Es ist nicht schwer Menschen zu finden, die mit 60 zehnmal so reich sind, wie sie es mit 20 waren. Aber nicht einer von ihnen behauptet, er sei zehnmal so glücklich.

George Bernhard Shaw

Ewiges Leben schenkt inneren Reichtum, den keine Inflation zerstören kann.

Peter Hahne, Buchautor,

Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse?

Die Bibel, Matth. 16,26

Wer habgierig ist, jagt nach Reichtum und weiß nicht, dass Mangel über ihn kommen wird.

Die Bibel, Sprüche 28,22

Wer unrechtem Gewinn nachgeht, zerstört sein Haus; wer aber Bestechung hasst, der wird leben.

Die Bibel, Sprüche 15,27

Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern; und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott.

Die Bibel, Lukas 12,20-21

Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht veralten, einen Schatz, der niemals abnimmt, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt, und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.

Die Bibel, Lukas 12,33-34