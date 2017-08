Gipfelkreuz umgehauen – Gipfelhalbmond aufgebaut.

Im vergangenen Jahr hatte ein Unbekannter in den Bayerischen Alpen die Axt an Gipfelkreuze gelegt. Wochen später hat ein Künstler auf dem Gipfel des Berges Freiheit in den Appenzeller Alpen einen drei Meter großen Halbmond aus weißem Acrylglas aufgestellt. Der atheistische Künstler hatte ihn dort oben mit der Hilfe von ein paar Freunden aufgebaut und mit Solarpanelen verbunden. So strahlte das Objekt in der Nacht über die Bergwelt der Schweiz.

Gerade einen Halbmond als Symbol der „Freiheit“ zu verwenden, dazu braucht man schon eine Menge „Humor“. Zuerst ist es aus meiner Sicht falsch, durch solch eine Aktion einen Gegensatz zwischen Islam und Christentum aufzubauen, denn es kämpfen nicht Islam und Christentum um die Vorherrschaft auf den Gipfeln. Und dann hat das Kreuz eine gänzlich andere Botschaft als der Halbmond. Das Kreuz steht für Liebe und Vergebung. Es ist ein gutes Zeichen, ein Hoffnungszeichen. Wer den Berg geschafft hat kann wissen, ich bin am Ziel. Und diese Botschaft kann das Kreuz auch für Atheisten haben. Als rein athistisches Zeiche müsste er das Fallbeil wählen. Der Halbmond steht neben der Reilgionssymbolik für Machtinteressen, Vormachtsanspruch etc.. – Aufmerksamkeit hat die Aktion bekommen, nur leider ist es eine provokante Show. Es fehlt der sinnvolle Inhalt. Viel Aktion für Nichts. Atheistische Kunst eben. Es ist nur eine Streit fördernde Aktion um die Gemüter zu verärgern besonders nach dem Fall des Gipfelkreuzes. Dennoch ist es brandbeschleunigend. Er musste es wieder abbauen. Atheismus ist privat.

